Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Trabzon maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? haberi ile birlikteyiz. Beşiktaş ve Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasındaki liderlik mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş saha avantajını kullanarak kazanıp liderlik yarışından düşmemenin peşindeyken Trabzonspor ise dün Sivasspor'a kaptırdığı liderliğini zorlu Beşiktaş deplasmanında tekrar kazanmanın hesabını yapıyor. Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Trabzonspor'un Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Peki merakla beklenen dev BJK Trabzon maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü sahne alacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

SERGEN YALÇIN: BUNU AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN!

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Taktik provalarda tüm yoğunluğunu hücum bölgesine veren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında pozisyon bulabileceklerini ancak kazanmak için Sörloth tehlikesini ortadan kaldırmaları gerektiğini oyuncularına anlattı.

Milliyet'te yer alan habere göre takımla bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, "Eğer yeniden var olmak istiyorsanız bu maçı bir final olarak değerlendirin. Bir kere kafanızdan beraberliği silin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Geçtiğimiz hafta pek de hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. Oradaki hataları gördük, neleri yapmamız gerektiğini sanırım anladık. Elinizdeki bu son fırsatı iyi kullanacağızdan şüphem yok. Üç puanı alırsak göreceksiniz bu yarışın sonuna kadar içinde kalacağız. Yeter ki kendinize inanın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası Trabzonspor maçının teknik analizine geçen Yalçın, bordo-mavili takımın savunmasındaki zayıf noktaları oyuncularına ezberletti. Siyah-beyazlı ekibin hocasının tek korkusunun kaleci Uğurcan olduğu, hatta forvet oyuncularına başarılı file bekçisinin eksiklerini görüntülerle gösterdiği öğrenildi.

ÇİMŞİR GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Takvim'in haberine göre genç teknik adam, orta sahanın kontrolünü almaları gerektiğini vurgulayarak, "90 dakika boyunca rakibi boğmalıyız. Beşiktaş'a karşı iyi oynamak yetmez iyi de mücadele etmeliyiz" dedi.

Hüseyin hoca, "Ancak en önemlisi de 90 dakika boyunca sakin kalmalıyız... Bunu yaptığımız taktirde 3 puanın geleceğine inanıyorum. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta derbi kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı maçlarda yenilmedi.

Bu 3 takımla yeni stadında 10 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, beşer galibiyet ve beraberlik aldı. Rakiplerine söz konusu maçlarda 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta üçer kez konuk eden siyah-beyazlılar, birer galibiyet ve ikişer beraberlik aldı. Galatasaray ile evinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 3 defa üstünlük sağlarken, bir karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi döneminde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Ljajic hasta Dorukhan sakat

Siyah-beyazlılarda Adem Ljajic hastalığı nedeniyle tedavi altına alınırken, Dorukhan Toköz de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Bu iki oyuncunun yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Obi Mikel cezalı, Nwakaeme sakat

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi kart cezalısı Obi Mikel forma giyemeyecek. Takımın bir diğer Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş kafilesinde yer almadı.

Bordo-mavililerde, Hosseini, Campi, Pereira ve Guilherme kart sınırında bulunuyor.