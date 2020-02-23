Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 3 haftada kaybettiği 8 puanla ağır yara alan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek şampiyonluk ümidini tazelemek istiyor. Derbiyi ayağa kalkmak için büyük bir fırsat olarak gören teknik direktör Ersun Yanal, “Çok farklı dinamikleri olan bir maç. Geleneği devam ettirmek zorundayız” diyerek oyuncularından zafer istedi. Önemli eksiklerine rağmen galibiyetten başka bir sonucun kabul edilemez olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Camiadan özür dilemenin ve zirve yarışında yeniden söz sahibi olmanın zamanı” ifadelerini kullandı.



> Kartlara dikkat!

Fenerbahçe’de kaleci Altay, Isla ve Vedat Muriç Galatasaray derbisine ceza sınırında çıkacak. Takım toplantısında oyuncularını kartlar konusunda uyaran teknik direktör Ersun Yanal, “Önümüzde Antalyaspor deplasmanı var. Sakin olun. Rakiple ve hakemle diyaloga girmeyin. Gereksiz bir kart istemiyorum” ikazı yaptı. > M. Emin Uluç



VEDAT MURİÇ KORKUSU

Üç haftadır suskun

∂ Ligde attığı 12 golle Fenerbahçe’nin en skoreri olan Vedat Muriç 3 haftadır ağları havalandıramadı. Sezona çok iyi başlayan ve yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Vedat Muriç’in skor ürettiği tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler, Kosovalı’nın gol atamadığı 11 maçta ise sadece 1 defa galibiyet sevinci yaşayabildi. Muriç, suskunluğunu Galatasaray maçında bozmaya kararlı.



ŞİDDETLİ PRES VE HIZLI HÜCUMLA FİNAL

Hafta boyunca Samandıra’da yoğun mesai harcayan Ersun Yanal, ezber ettiği Galatasaray’ı imha planını hazırladı. Hızlı hücumlar ve şiddetli presle rakip savunmayı dengesiz yakalayarak sonuca gitmeyi hedefleyen Yanal, son vuruşlarda sıkıntı yaşayan oyuncularına Muslera uyarısı yapmayı da ihmal etmedi. Oyunu Ozan ile Kruse üzerine kurma kararı alan Ersun Hoca, top rakibe geçtiği anda takım halinde sert savunma talimatı verirken, defans hattına da "Topla gereksiz oynamayın" dedi. Galatasaray’ın zayıf karnı olarak stoper bölgesi belirlendi.



BAYRAM SEVİNCİ

Derbi kapalı gişe

∂ Saracoğlu’nda bu sezonun seyirci rekoru derbide kırılacak. Galatasaray maçında yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertliler bütün biletleri tüketti. Derbi için özel koreografiler hazırlayan taraftarların tribünde tek bir koltuğu bile boş bırakmaması bekleniyor.



SON 10 SEZON İSTATİSTİĞİ

Goller yabancılardan

∂ Son 10 sezondaki 25 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancılar attı. Söz konusu 25 karşılaşmadaki 45 golün 31'inde yabancı imzası vardı. F.Bahçe'de 23 golünün 19'unu yabancı, G.Saray'da ise 22 golünün 12'sini yabancılar attı.



KAPIDAKİ SARI TEHLİKE...

Sınırda iki Aslan

∂ Galatasaray'da derbi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Âdem Büyük ve Sofiane Feghouli sarı kart görmeleri durumunda Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.