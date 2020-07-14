Süper Lig'de 32. hafta, yapılan 5 maçla sona erdi.
Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden lider Medipol Başakşehir, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilirken, takipçisi Trabzonspor da dış sahada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
İki takım, son 2 haftaya 4 puanlık farkla girdi.
Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, konuk olduğu BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlardan Çaykur Rizespor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Göztepe-Gençlerbirliği: 1-3
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-0
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: 1-1
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 4-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1
Gelecek haftanın programı
17 Temmuz Cuma:
21.00 Galatasaray-Göztepe
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
19 Temmuz Pazar:
18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
20 Temmuz Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği