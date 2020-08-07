Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta golcü arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın Fransız ekibi Lille'e transfer olmasından sonra ilk olarak Cenk Tosun'un kapısını çalmıştı. Ancak golcü oyuncunun yıllık 3,5 milyon avroluk ücretinin yarısının karşılanması teklifi İngiliz kulübü Everton tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine rota Portekiz'e çevrildi. Yönetim, Porto’nun Yeşil Burun Adalı golcüsü Ze Luis ile ilgileniyor. Daha önce Porto’dan Vincent Aboubakar'ı kiralayan ve Portekiz ekibiyle ilişkileri iyi olan siyah beyazlılar, 29 yaşındaki santrfor için de kiralama yöntemini düşünüyor.

> Başakşehir de devrede

Ze Luis’i kiralamaya sıcak bakan ancak sonrasında zorunlu satış opsiyonu koymak isteyen Porto kulübü ile görüşmeler sürüyor. Pazarlıkların bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonu olmadan Ze Luis'i kiralamayı planlıyor. Siyah-beyazlılar daha önce Kevin Prince Boateng, Pedro Rebocho ve Âdem Ljajic'in transferlerinde satın alma opsiyonu yüzünden zor duruma düşmüştü. Öte yandan 29 yaşındaki golcü oyuncu Ze Luis'le Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir'in de ilgilendiği aktarıldı.

Devler Ligi'ni özledim

Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş'la anlaşmaya varan Fabrice N'Sakala dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün Beşiktaş’a imza atması bekleniyor. N'Sakala ile iki yıllık mukavele yapılacağı ve sezon başına 800 bin avro ödeneceği gelen haberler arasında. Kongolu futbolcunun ilk sözleri, "Şampiyonlar Ligi'ni özledim. Beşiktaş'a transfer olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla buluşacağım için heyecanlıyım" oldu.

Vodafone Park'ta yardım gecesi

Beşiktaş yönetiminin başlattığı "Bırakmam Seni" sloganlı kulübe destek kampanyası beklenilen ilgiyi görmemişti. Yönetim son kozunu bir yardım gecesi ile oynayacak. Pazar günü saat 22.00'de Vodafone Park'ta gerçekleşecek 'Bırakmam Seni Bağış Kampanya Gecesi', Kanal D ekranlarında yayınlanacak programla gerçekleşecek. Beşiktaş’a gönül vermiş bir çok sanatçının da yer alacağı programa yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ve futbol takımı da katılacak.