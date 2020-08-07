Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un eski yıldızı Daniel Sturridge vatandaşı Eddie Newton'un bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından Karadeniz ekibine mesaj gönderdi. Yeniden Trabzonspor forması giymek istediğini ifade eden Sturridge, “Trabzon'da insanların beni çok sevdiğini biliyorum. Geçtiğimiz sezon bekleneni veremediğimin de farkındayım. Trabzonspor beni yeniden kadrosunda bulundurmak isterse bunu seve seve kabul ederim" dedi. Taraftarların geri dönmesi yönünde yaptıkları çağrılara kayıtsız kalmayan golcü futbolcunun maddi fedakârlığa da hazır olduğu ve imza parası almadan aynı şartlarda (1,5 milyon avro) Trabzonspor'a dönebileceğini ifade etti.

> Karar Newton’un

Ligde Trabzonspor formasını giydiği 11 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan 30 yaşındaki oyuncu henüz herhangi bir takımla anlaşmadı. Sturridge'nin kariyerini İngiltere dışında sürdürmek istediği öğrenilirken, menajeri ile birlikte teklifleri değerlendirdiği ifade edildi. Sturridge'den gelen mesaj üzerine Teknik direktör Newton'un değerlendirmesini alacak olan yönetiminin teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda bu transfer için resmî adımları atabileceği kaydedildi. Bu arada PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hareketleri sebebiyle toplam 75 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin TL para cezası verdi.