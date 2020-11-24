Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde bir galibiyet, üç beraberlik, dört mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, Avcı ile beş hafta aradan sonra kazanmayı başardı.

“Ohh be üç puan varmış!”

İngiliz teknik adam Eddie Newton için sert başlıklar kullanan mahallî basın da bu galibiyet sonrası Abdullah Avcı'ya methiyeler düzdü. Günebakış "Hoş geldin Avcı" ve "Özlemiştik" başlıklarını kullanırken Karadeniz "Av varsa Avcı'mız çok" ifadelerini kullandı. Taka gazetesinde "Avcı'dan sihirli dokunuş" değerlendirmesi dikkati çekerken Kuzey Ekspres "Ohh be 3 puan ne güzel" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı.

AVCI EMİN

Bu, bizim için daha başlangıç

Trabzonspor'un yeni hocası Abdullah Avcı, takımın her geçen hafta daha iyiye gideceğini söyledi. Erzurumspor maçında aksayan yönlere daha çok çalışacaklarını söyleyen Avcı "Millî oyuncularla bir iki gün çalışabildik. Sistemi oturtacağız ve daha iyi bir Trabzonspor izlettireceğiz" dedi.