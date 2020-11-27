Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde Gençlerbirliği’ne kupada Sivas Belediye’ye gol yağdırarak Beşiktaş derbisi için moral depolayan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut da kendinden emin. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erol Hoca ligdeki durumlarından memnun olduklarını belirtirken “Sezon başında 17-18 transfer yaptık. Kolay değil. Hemen üst düzey performans beklemek olmaz. Şu an 20 puanımız var ve ikinci sıradayız. Daha iyi olabilirdi, 23-24 puan toplayabilirdik. Üzerine koymak istiyoruz” diye konuştu.

Herkesin eksiği var

Eksiklerle ilgili bilgi veren Erol Bulut, Harun, Nazım, Tolga ve Samatta’nın sakat olduğunu hatırlatırken, Sinan ile Valencia’nın da Covid-19 sebebiyle forma giyemeyeceğini dile getirdi. Gökhan için, “İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle beraber olur diyen Bulut, Beşiktaş’ın eksiklerine de değindi. Erol Hoca, “Futbolda sakatlıklar ve cezalılar oluyor. Elimizde geniş bir kadro var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz” dedi.

Samatta 3-4 hafta yok

Fenerbahçe’nin çok transfer yaptığına dair konuşmalar hakkında, “Beşiktaş ve Trabzonspor da birçok oyuncuyu aldı” yorumu yapan Erol Bulut, “"Herkes kaliteyi yükseltme çabasında. Bazıları daha iyi performans yakaladı. Rakibimizin de iyi futbolcuları var ama bizim de kalitemiz belli. Bu hafta sonu iyi ve tempolu bir maç olacağını düşünüyorum” dedi. Bulut, kupa maçında sakatlanan Samatta için ise, “Maalesef 3-4 haftalık bir ayrılığı olacak. Bizim için çok değerli. Onun da faydası olacak” ifadesinde bulundu.

HOCA KARARSIZ

Solda dev yarış

Erol Bulut, derbi 11’ini büyük ölçüde belirledi. Sağlıklı olmaları hâlde Gökhan ve Perotti’yi as kadroda kullanacak Bulut, Samatta’nın yokluğunda Cisse’ye şans verip Mert Hakan’ı da Ozan’la değiştirecek. Tek yarış sol bekte Caner ile Novak arasında.

Maradona top bırakmadı

Erol Bulut, önceki gün hayatını kaybeden Diego Armando Maradona’yla ilgili bir anısını anlattı. 2005-06’da Olimpiakos’ta oynarken kulübün efsaneyi davet ettiğini söyleyen Bulut, “Isınmaya çıktığımızda top kalmamıştı. Çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı. Maradona’ya tüm dünya futbolunun üzüldüğünü düşünüyorum” dedi.