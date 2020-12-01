Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadro derinliğine sahip Fenerbahçe’nin, sahaya sürecek 11 kurmakta zorlanan Beşiktaş’ı 15 yıldır kazanamadığı Kadıköy’de rahat geçmesi bekleniyordu ki, sürpriz bir sonuçla biten gecenin ardından eleştiriler Erol Bulut’a yöneldi. Fenerbahçe’yle derbi kazanamayan genç teknik adamın, sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Gönül’ü ilk on birde sahaya sürmesi tartışma konusu oldu ki, yenilen üç golde de Kaptan’ın hataları vardı. Caner-Novak, Serdar-Lemos tercihleri eleştirilen Bulut’un Sosa ve Ozan’ın aksamasına çözüm üretememesi Cisse’yi kenara çekmesi de tepki topladı.

Yönetimden destek

Sergen Yalçın’ın aksine Erol Bulut’un rakip analizi konusunda sınıfta kaldığı düşünülürken oyunun gidişatına göre plan üretemeyen hocanın takımı derbiye iyi hazırlamadığı yönündeki görüşler de baskın çıktı. Buna rağmen yönetim Erol Hoca’ya sahip çıktı. Algı oyunlarından dem vurup, hakeme yüklenen yönetici Alper Pirşen, “Erol Hoca’mızdan çok memnunuz. İnandığımız bir proje. Kendisine inancımız sonsuz” açıklaması yaptı. Pirşen, mağlubiyeti, “Yol kazası olarak” nitelerken, şampiyonluk inancını koruduklarının altını çizdi.

Şampiyon olacağız

Fenerbahçe’nin soyunma odasında ise Erol Bulut futbolculara veryansın etti. Maç sonunda sert ifadelerle oyuncularını uyaran Bulut özellikle savunmaya yüklendi. “Bu kadar basit pozisyon verirseniz kalenizde golü görürsünüz” diyen Erol Bulut, “Bu futbol Fenerbahçe’ye yakışmıyor. Bir daha böyle bir maç yaşamak istemiyorum” çıkışında bulundu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise, “Herkes dersini alıp önüne baksın” ikazı yaparken, “On haftada üç derbi oynadık, hâlâ ligin zirvesindeyiz. Kaybedilen bir şey yok. Şampiyon olacağız” sözleriyle moral verdi.

Serilere veda

Fenerbahçe son iki yılda tarihî serileri kaybetti. Yıllardır Kadıköy’de derbi mağlubiyeti görmeyen sarı-lacivertliler unvanlarını tek tek kaybetti. İlk darbe Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılılar, 23 Şubat 2020’de 3-1 kazanarak, Saracoğlu’ndaki 20 yıllık hasreti sonlandırdı. 16 Haziran’daki kupa maçında ise aynı skoru yakalayan Trabzonspor, 1997’den bu yana süren 23 yıllık geleneğe son verdi. Son olarak da Beşiktaş, 17 Nisan 2005’teki 4-3 galibiyetini tekrarlayarak 15 yıl sonra Kadıköy’de kazandı.

BİR DE SAKATLIK SIKINTISI

Perotti bir ay yok

F.Bahçe'de derbi şokunun yanı sıra başka can sıkıcı gelişmeler de var. Maçta sakatlanan Perotti'nin yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ayrıca kaleci Harun, Kemal Âdemi de sakat. Tolga ve Nazım Denizli'ye yetiştirilmeye çalışılırken durumları belli değil. Testleri negatife dönen Valencia ve Sinan'ın ise idman eksiklikleri var. Gustavo cezalı. Lemos'un sakatlığının ise ciddi olmadığı gelen haberler arasında.

GÖKHAN GÖNÜL:

Sadece bir maç kaybettik

∂ İnstagram hesabından derbiyle ilgili bir açıklama yapan Gökhan Gönül, "İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk, ne de hedeflerimizden" sözlerini kullandı.