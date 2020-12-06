Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

Keyifli bir maç oldu, genelde seyircisiz maçlar ve liglerin üçte birlik kısmı bitmemişken biraz tempo düşük olabiliyor. Galatasaray son haftalarda oyuna tat katıyor. Kayseri de, Rize maçı da tek taraflı oldu. Hatay karşısında beklediğimin ötesinde hücumla direnç göstermeye çalışan bir oyun oynadı Hatayspor. O da oyuna keyif kattı. Galatasaray'ın 7-8 tane pozisyonu var.

"TERİM TOTEM YAPMIŞ GİBİ"

Fatih Terim için güzel bir gece. Hoca, Rize'de iyi oynayan takımı ödüllendirdim dedi, aynı takımla çıktı. Totem yapmışçasına, skora göre hemen hemen aynı değişiklikleri yaptı. Etebo dışındakiler aynı. Antrenörlerin de yüzde 90'ı totemcidir, onu söyleyeyim.

"FENERLİYİM AMA BAYILDIM"

Kerem meziyetli oyuncu, ayağının içiyle bırakıyor. Eskişehir'den aldığı oyuncuyu soktu, Ali Yavuz'u de soktu. 10 kişi kalınca rakip daha da kolay oldu. Golü genç oyuncu attı ya şu anda zevkten bayılıyordur. Oyuncu bir güven de kazandı. Ben hasta Fenerliyim, bu genç oyuncunun gol atmasına bayıldım.