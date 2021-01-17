Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Önce ağabeyi Mutlu Özil, “Elhamdülillah M10” mesajı paylaştı. Ardından F.Bahçe'nin twitter hesabından, "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım geldi. Bunu alıntılayan Mesut, sarı lacivert kalp ve kum saati görselleri ekledi. Bugün yola çıkacak Mesut’un akşam geç saatlerde İstanbul’da olması ve pazartesi imza atması bekleniyor.

Özel bir açıklama

Çocukluk aşkı olan Fenerbahçe’ye kavuşabilmek için 8 milyon avro alacağında ciddi bir indirimi kabul ederek Arsenal’le bağları koparan Mesut Özil için sarı-lacivertlilerde yoğun bir mesai var. Fenerbahçe, sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın yakından takip ettiği transferi özel bir açıklamayla resmiyete dökmek istiyor. Duyurunun Mesut’la oynamış yıldız oyuncularla hazırlanmış özel bir videoyla yapılacağı belirtiliyor.

Szalai İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Attila Szalai sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. Bugün imza atması beklenen 22 yaşındaki stoper için sarı lacivertliler Apollon'a 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcu da yıllık 800 bin avro alacak. F.Bahçe'de Lemos'un gözden çıkarıldığı öğrenildi.