Türkiye Gazetesi

Hasan SARIÇİÇEK

Türkiye’nin “Yılın Sporcusu” seçtiği olimpiyat şampiyonu millî okçu Mete Gazoz, ikinci olimpiyat madalyasını da gözüne kestirdi. Ülkemize Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazandıran Mete Gazoz, “Bundan sonraki hedefim 2024 Paris Olimpiyatları’nda Karışık Takım ve Erkek Takımda yer alıp altın madalya kazanarak okçuluk tarihine geçmek” dedi.

Millî okçu, “Dünya okçuluğunda olimpiyatlarda üst üste iki altın madalya alan okçu ne dünyada var ne de Türkiye’de. Bu alanda Türk okçuluğunu dünyada ekol hâline getireceğiz, bu defa hem ferdi hem de takım derecesi elde ederek” ifadelerini kullandı.

2021 RÜYA GİBİ GEÇTİ

2020 Tokyo’da finalde İtalyan Mauro Nespoli’yi yendiği final maçını unutamadığını söyleyen şampiyon Mete Gazoz, “Paris’te düzenlenecek olimpiyatlarda bu sefer sadece ferdi olarak değil karışık takım ve erkek takımla madalya alıp bir ilke daha imza atmak istiyoruz. 2021 yazı benim için başından sonuna kadar harika geçti, âdeta Tokyo’nun kutlaması gibiydi. ABD’nin Güney Dakota eyaletindeki Dünya Şampiyonası bizim hedef yarışmamız değildi, olimpiyat sonrası Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncülük zihinsel test gibiydi, bence güzel bir şampiyona geçirdik” diye konuştu.

Mete Gazoz, mezunu olduğu İhlas Koleji’ne ve Türkiye gazetesi başta olmak üzere İhlas Medya Grubu’na kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken ‘Yılın Sporcusu’ seçilmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

GÜNDE 600 OK ATIYOR

Şampiyonun babası eski millî okçularımızdan Metin Gazoz ise Mete’nin olimpiyat sonrası çalışmalara ara vermediğini söyledi. “Hiçbir başarı tesadüf değildir zaten. Mete 6 yaşından beri okçuluk sporunun içinde” diyen Metin Hoca “2024 Paris’in hazırlığına Tokyo’nun hemen ardından başladık. Mete Antalya’daki kampta günde sekiz saat çalışıp, 600 ok atıyor, fizik kondisyon ve farklı çalışmalarda bulunuyor. Sistem değişti, artık her yarışmadan ülke puan alacak, ilk dörde girmek çok önem arz ediyor. Kamplar Dünya Kupası ve Dünya Şampiyonası’ndan sonra Antalya’da devam ediyor” bilgisini verdi.

YENİ NAİM OLACAK

Baba Metin Gazoz, “Hedefler bitmez. Mete önce 2024 Paris’i kazanıp olimpiyatlarda iki de iki yapma arzusunda. Daha sonra 2028’de aynı başarıyı gerçekleştirip halter dalındaki Naim Süleymanoğlu gibi olimpiyatta üçte üç yapabilmek arzusunda. Dünya okçuluk tarihinde bunu başaran bir okçu henüz olmadı. Türk spor tarihinde ise sadece halter dalında 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda ülkemize üç altın madalya kazandıran Naim Süleymanoğlu tarihe geçti. Mete’nin uzun vadeli hedefi Süleymanoğlu’nun rekorunu egale etmek. Mete sayesinde okçuluk revaçta” diye konuştu.

GAZOZ AİLESİ BU YOLA BAŞ KOYMUŞ

MELİSA DA AĞABEYİNİN İZİNDE

Okçuluk sporu, Gazoz ailesinin âdeta hayat tarzı olmuş. Baba Metin Gazoz, eski bir sporcu ve Okçuluk Millî Takımı Antrenörü… Anne Meral Gazoz ise yüzlerce sporcu yetiştiren İstanbul Okçuluk Kulübü’nün başkanı… Mete Gazoz’un olimpiyat şampiyonluğuna uzanan başarısında oğullarının yanında olan ailesi, şimdi de küçük kardeşi Melisa’yı şampiyon olarak yetiştirmek için üzerine titriyor. Baba Metin Gazoz “Melisa da ağabeyi gibi başarılı olmak istiyor. Olimpiyatın gençler kategorisinde karışık takım ile ilk Türkiye takım derecesini alma isteğimiz var” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BENİ ÖRNEK ALIYOR

Mete Gazoz, özellikle olimpiyat şampiyonu olduktan sonra Türkiye’de okçuluğa olan ilginin arttığını söylerken “Madalyalar mutlu ediyor ama çocuklara örnek olmak beni daha da sevindiriyor. O çocukların 'Bu spora Mete Gazoz'u izleyip başladım' demesi benim için olimpiyat şampiyonluğundan daha büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

'Yılın Oscarları' kürsüsünde zirve Mete Gazoz'un Türkiye Gazetesi Spor Servisi'nin 'Yılın Oscarları' kürsüsünde zirveye Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz çıktı. Tokyo’da tarih yazan millî sporcumuz, ülkemize ilk defa okçulukta olimpiyat madalyası kazandırdı.

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