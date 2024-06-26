A Milli Takım son 16 için sahaya çıkıyor! Çekya maçının muhtemel 11'i belli oldu 

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda bugün Çekya ile karşılaşacak. Milli Takım'a grup ikinciliği için beraberlik yetiyor. Saat 22.00'de başlayacak olan karşılamada muhtemel 11 belli oldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası tüm heyecanıyla sürüyor. İlk maçta Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takım, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. 3 puanla grup ikincisi olan Milli Takım, bu akşam Çekya ile karşılaşacak.

BERABERLİK YETİYOR

Milli Takım'ın gruptan çıkması için beraberlik alması yeterli. Saat 22.00'de başlayacak maçta yenilmediğimiz takdirde grup ikincisi olarak çıkacağız ve son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacağız.

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU

Kritik maça saatler kala Montella'nın nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu oldu. Montella'nın şu muhtemel 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Uğurcan, Mert, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

MAÇI RUMEN HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.