Beşiktaş'a Alman stoper! Yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor

Düzenleyen: Mesut Şahin 25 Ağustos 2024 14:42 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme:

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Kadrosunu Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, bir transferde daha sona geldi. Defansa Bundesliga'dan takviye yapacak olan siyah-beyazlılar Alman stoperin bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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