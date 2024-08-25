Beşiktaş'a Alman stoper! Yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a geliyor
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Kadrosunu Rafa Silva, Immobile, Paulista gibi tecrübeli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, bir transferde daha sona geldi. Defansa Bundesliga'dan takviye yapacak olan siyah-beyazlılar Alman stoperin bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, stoper eksiğini Bundesliga'dan gideriyor. Augsburg forması giyen 1997 doğumlu futbolcu, siyah-beyazlılar için İstanbul'a geliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN "UDUOKHAİ" AÇIKLAMASI
Beşiktaş, 26 yaşındaki stoperin bu akşam İstanbul'da olacağını duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır." denildi.
FELIX UDUOKHAI KİMDİR?
Aue'nin altyapısında Futbol kariyerine başlayan Felix Uduokhai, sonrasında 1860 Münih ve Wolfsburg formalarını giydi.
26 yaşındaki futbolcu, 2019'da Augsburg'a kiralık olarak giderken ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu.
Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.