Enis Destan'ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya'nın köklü kulübü peşinde

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: NTV Spor 13 Mart 2024 21:39 - Güncelleme: 13 Mart 2024 21:45 - Güncelleme:

Trabzonspor, Enis Destan, Transfer, Haber

Spor Haberleri / NTV Spor

Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan'ın adı İtalya'nın köklü kulüplerinden Udinese ile anılıyor. Yıldız oyuncu için Trabzonspor'un beklediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Destan hakkında çıkan transfer gelişmelerini, bir sonraki satıştan pay alma hakkı olan Altınordu'da yakından takip ediyor.