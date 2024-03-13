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Haberler > Spor > Enis Destan'ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya'nın köklü kulübü peşinde

Enis Destan'ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya'nın köklü kulübü peşinde

Düzenleyen: / Kaynak: NTV Spor
- Güncelleme:
Enis Destan&#039;ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya&#039;nın köklü kulübü peşinde
Trabzonspor, Enis Destan, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / NTV Spor

Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan'ın adı İtalya'nın köklü kulüplerinden Udinese ile anılıyor. Yıldız oyuncu için Trabzonspor'un beklediği bonservis bedeli ortaya çıktı. Destan hakkında çıkan transfer gelişmelerini, bir sonraki satıştan pay alma hakkı olan Altınordu'da yakından takip ediyor.

Trabzonspor'un genç yıldızı Enis Destan'a talipler artıyor. Son olarak İtalya'nın köklü kulübü Udinise genç oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un, bu sezon Süper Lig'de 5 gol, 3 asistle oynayan 21 yaşındaki santrforu 10 milyon Euro'nun altında satmayı düşünmediği belirtildi.

Enis Destan'ın bonservis bedeli belli oldu! İtalya'nın köklü kulübü peşinde - 1. Resim

ALTINORDU PAY ALCAK

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'da forma giyen eski forveti Enis Destan'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Enis'in bir sonraki satışından yüzde 27.5 pay alma hakkı bulunan kırmızı-lacivertliler, sezon sonunda genç futbolcunun transferi durumunda en az 2 milyon 750 bin Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: NTV Spor
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