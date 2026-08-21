Erzurumspor FK-Galatasaray maçının VAR’ı açıklandı

Süper Lig'in 2'nci haftasında bugün oynanacak Erzurumspor FK-Galatasaray karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Selim Şenöz yapacak. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Erzurumspor FK-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na, AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Suat Göz eşlik edecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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