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Spor

Filip Kostic geri döndü: 2 yıllık imza!

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Filip Kostic geri döndü: 2 yıllık imza!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Juventus ile sözleşmesi sona eren Filip Kostic ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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İtalyan ekibi Juventus'un 33 yaşındaki sol beki Filip Kostic, Hollanda ekibi PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kariyerinde Radnicki, Stuttgart, Groningen, Juventus, Hamburg, Frankfurt ve Fenerbahçe formaları giyen deneyimli oyuncu, 12 yıl sonra Hollanda Ligi'ne döndü.

Transferine ilişkin konuşan Kostic, "Bu transferden dolayı çok mutluyum. Peter Bosz ile konuştuktan sonra buraya gelmek beni heveslendirdi." ifadelerini kullandı.

Torino ekibinde geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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