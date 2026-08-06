Filip Kostic geri döndü: 2 yıllık imza!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Juventus ile sözleşmesi sona eren Filip Kostic ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan ekibi Juventus'un 33 yaşındaki sol beki Filip Kostic, Hollanda ekibi PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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12 YIL SONRA HOLLANDA'DA

Kariyerinde Radnicki, Stuttgart, Groningen, Juventus, Hamburg, Frankfurt ve Fenerbahçe formaları giyen deneyimli oyuncu, 12 yıl sonra Hollanda Ligi'ne döndü.

Transferine ilişkin konuşan Kostic, "Bu transferden dolayı çok mutluyum. Peter Bosz ile konuştuktan sonra buraya gelmek beni heveslendirdi." ifadelerini kullandı.

Torino ekibinde geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan 33 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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