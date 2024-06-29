Galatasaray'dan Ziyech hamlesi! Yıldız futbolcu takımda kaldı, işte alacağı maaş

Galatasaray Kulübü, bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i kadrosunda tuttuğunu açıkladı. Yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon 850 bin euro ücret verilecek.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyon şartlarının oluştuğundan kesin transferinin bedelsiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

ZİYECH YILLIK NE KADAR ALACAK?

Oyuncuya hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin euro ödeneceği ifade edildi.

ZİYECH'İN GALATASARAY KARNESİ

Geçen sezon Galatasaray'la Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Ziyech, tüm kulvarlarda 23 maçta forma giyip 8 gol attı.