Son çare Galatasaray! Galatasaray yönetimi Victor Osimhen’e son teklifini yaptı, beklemeye geçti

Al Hilal’den senelik 30 milyon avroluk teklif alan Nijeryalı yıldız, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istediğini söyleyip kapıyı kapattı. Sarı kırmızılılar 14 milyon avro teklif edip “Karar senin” dedi…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray’da şampiyonluk kadar konuşulan konulardan birisi de bu başarıda büyük pay sahibi olan Victor Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı…

BONSERVİSİ SPONSORDAN

Galatasaray, oyuncunun kalması için planladığı limitleri de aştı! Osimhen’in, kalması için yoğun mesai harcayan sarı kırmızılılar, Napoli’ye ödeyeceği 75 milyon aıvroluk bonservis için ciddi bir sponsor desteği alacak. Osimhen, tercihini Galatasaray’dan yana kullanırsa bonservisin yüzde 60’ına yakın miktarını bu sponsorluk anlaşması ile çözülecek. Bu transfer için aylardır sıkı çalışan Galatasaray, yıldız golcüye de son teklifini verdi.

LİMİTLERİ ZORLADILAR

Sarı kırmızılıların Osimhen’e yaptığı son teklifin de bonuslarla birlikte yıllık 14 milyon avro olduğu ortaya çıktı. Kısaca iddia edildiği gibi Galatasaray’ın 21-22 milyon avroluk teklifte bulunmadığı belirtildi. Osimhen’e de bu rakamın üzerine çıkılamayacağı iletildi. Al Hilal’den gelen yıllık 30 milyon avroluk teklifi Avrupa’da kalmak için reddeden Osimhen, İtalya ve İngiltere’den umduğunu bulamazsa Galatasaray’da kalacak. Yönetim bir an önce transfer stratejisini netleştirmek istiyor. Çünkü Osimhen kalırsa Galatasaray limitinin neredeyse yüzde 80’inini bu oyuncu için kullanmış olacak.

HAYALİ PREMİER LİG

İtalyan gazetesi La Repubblica, Victor Osimhen’in en büyük hayalinin İngiltere Premier Ligi’nde oynamak olduğunu yazdı. Bu yüzden Arabistan gelen teklifi geri çeviren Osimhen’in, beklediği teklifleri alamaması durumunda Galatasaray’da kalacağını dile

getirdi.