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Trabzonspor'a Atletico Madrid'den bir orta saha teklifi var: Lemar önerisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;a Atletico Madrid&#039;den bir orta saha teklifi var: Lemar önerisi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fırtına’da orta saha arayışı devam ederken Atletico Madrid bir oyuncu daha önerdi. Daha önce İspanyol ekibinden Saul Niguez için girişimlerde bulunan ve her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, oyuncunun uçak biletini bile ayarlamıştı.

Ancak Saul Niguez son anda karar değiştirip Brezilya ekibi Flamengo ile anlaşma sağladı. Atletico Madridbordo mavililere yeni bir teklif ile geldi, bu defa da gözden çıkardığı Thomas Lemar’ı önerdi. İspanyol ekibi oyuncu ile anlaşma sağlanırsa bonservisini bedelsiz bırakacağını belirtti.

Trabzonspor'a Atletico Madrid'den bir orta saha teklifi var: Lemar önerisi - 1. Resim

72 MİLYONA ALINMIŞTI 

2018’de Fransız ekibi Monaco’dan yaklaşık 72 milyon avroya transfer edilen Lemar, Atletico Madrid formasıyla 186 maçta 11 gol ve 18 asist üretti. Geçen sezon sadece 8 maçta forma giyebilen oyuncu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek. Atletico Madrid’in amacı yıllık 3 milyon avro ücret alan orta sahanın maliyetinden kurtulmak. Bu rakamı yüksek bulan bordo mavililer futbolcudan indirim talep edecek. Eğer taraflar anlaşma sağlar ve oyuncu da sağlık kontrolünden sağlam çıkarsa iş resmiyete dökülecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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