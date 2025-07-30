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Victor Osimhen yaptığı paylaşımlarla İstanbul ateşini yaktı! Galatasaray için geliyor, detaylar belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen yaptığı paylaşımlarla İstanbul ateşini yaktı! Galatasaray için geliyor, detaylar belli oldu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşıyor. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran paylaşımları peş peşe yapan Victor Osimhen'in İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olan geçiren Victor Osimhen bonservisi ile beraber sarı-kırmızılı takıma transfer oluyor.

Galatasaray, Nijeryalı yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. 

Victor Osimhen yaptığı paylaşımlarla İstanbul ateşini yaktı! Galatasaray için geliyor, detaylar belli oldu - 1. Resim

OSİMHEN İSTANBUL'A SAAT KAÇTA İNECEK?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Victor Osimhen bugün İstanbul'a inecek.

Osimhen transferinde tüm evrakların imzalandığı ve Nijeryalı futbolcunun perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılacağı vurgulandı.

Victor Osimhen yaptığı paylaşımlarla İstanbul ateşini yaktı! Galatasaray için geliyor, detaylar belli oldu - 2. Resim

OSİMHEN'DEN PEŞ PEŞE HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLAR

Sosyal medya hesabından önce 'aslan fotoğrafı' ardından 'uçağa bindiği sıradaki görüntüsünü' paylaşan Osimhen Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. 

Victor Osimhen yaptığı paylaşımlarla İstanbul ateşini yaktı! Galatasaray için geliyor, detaylar belli oldu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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