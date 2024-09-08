Windows'un çökmesine neden olan Dosya Gezgini problemi nasıl çözülür?

Yıllardır Windows'ta bulunan Dosya Gezgini, Windows 11'de sıkça çöküyordu. Kullanıcılar tarafından şikayet edilen problemin düzeltildiği şirket tarafından duyuruldu.

Microsoft,Windows 11 kullanıcılarının yaşadığı Dosya Gezgini (File Explorer) çökme sorununu çözen bir güncelleme yayınladı. Bu hata, bazı kullanıcılar için sistem yavaşlamasına veya Explorer'ın hata vermemesine neden oluyordu.

Microsoft'un Feedback Hub'da paylaştığı bilgilere göre, bu sorun 22635.4005 numaralı yapı ile düzeltildi. Ancak, Microsoft, explorer.exe çökme problemlerinin son güncellemelerden sonra devam etmesi durumunda kullanıcıların, olayın zamanı ve o sırada yaptıkları hakkında detaylı bilgi göndermelerini önerdi.

Güncelleme sadece Dosya Gezgini'ndeki bu sorunu değil, aynı zamanda bir dizi başka hatayı da gideriyor. Windows Lastest'in haberine göre, Microsoft, uzun süredir kullanıcılar tarafından bir aksaklık olarak değerlendirilen dosya ve klasör etrafındaki siyah kenarlıkların geri getirilmeyeceğini de açıkladı.

Windows 11 kullanıcıları, güncelleme ile birlikte Dosya Gezgini'nde yaşadıkları sorunların çözüldüğünü ve sistem performanslarının iyileştiği bildiriliyor.