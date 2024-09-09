Yüzlerce kişi aynı yorumu yazıyor! Getcontact uygulaması tehlike saçıyor

Google Play Store'da kullanıcıların bire bir aynı yorum yazdığı, diğer kişilerin telefonlarında sizi nasıl kaydettiklerini gösteren Getcontact adlı "spam koruma" uygulaması, ciddi güvenlik riskleri taşıyor. Uzmanlar, kullanıcıları bu uygulamanın tehlikeleri konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ — Dünya genelinde Google Play Store ve App Store'dan 100 milyondan fazla indirilen Getcontact spam koruma uygulaması, sosyal medya medyada yapılan paylaşımların da etkisiyle insanlar tarafından indirilmeye devam ediyor.

Getcontact uygulaması temel olarak istenmeyen numaraları engelleyen bir "spam koruma" uygulaması. Kullanıcıların spam olarak bildirdiği numaraları engelleyerek tekrardan aranmamasını sağlıyor. Uygulama kurulduktan sonra kullanıcılardan telefon rehberine erişim izni istediğini belirten Bilişim Uzmanı Deniz Unay "Bu izinle rehberdeki tüm numaraları toplayan uygulama, elde ettiği bilgileri kendi veri havuzunda saklıyor ve diğer kullanıcılara, kendilerinin nasıl kaydedildiğini gösteriyor. Ancak bu uygulamanın veri toplama ve paylaşma yöntemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı olarak değerlendiriliyor" dedi.

HASSAS BİLGİLERİ HAVUZDA SAKLIYOR

Milyonlarca kişinin telefonunda bulunan fotoğraflara, kişi bilgilerine, arama geçmişine, satın alınan içeriklere kadar erişebilen uygulama kullanıcıların datalarını topluyor. Bilinçsiz bir kullanıcı uygulamayı indirdikten sonra bu verilere izin vermesi halinde uygulama geliştiricileri tarafından depolanıyor.

Kişilerin verilerini toplayan uygulama kişisel bilgileri, iş, aile ve akrabalık gibi hassas bilgileri de havuzda saklıyor. Bu durum, özellikle bankacılık gibi kritik işlemler için kişisel verilerin daha yüksek risk altında olmasına yol açabilir.

KULLANICI RIZASI OLMADAN VERİLERİ TOPLUYOR

Uygulamanın içerdiği ihlallerin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)'nin dikkate alındığını belirten Unay, "GDPR, GetContact uygulamasının kullanıcıların rızası olmadan kişisel verileri topladığını, sakladığını, işlediğini ve yasal gerekçeler olmadan verileri aktardığını belirtiyor. Web sitesinde yapılan uyarıya göre, uygulamanın topladığı veriler kişisel ve kurumsal güvenliği tehlikeye atacak şekilde işleniyor ve geniş bir veri havuzunda saklanıyor. Bu tür uygulamaların veri koruma standartlarına uygun olarak yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor" dedi.

GETCONTACT UYGULAMA YORUMLARINDA İZDİHAM

Getcontact uygulamasının Google Play Store ve App Store mağaza sayfasının yorumlar bölümü aynı mesajla dolmuş durumda. Google Play Store'da uygulama 3,4 milyon yorum bulunuyor ve kullanıcılar kişisel verilerinin başka bir yerde kullanılması, paylaşılmasına razı olmadıklarını belirtiyorlar:

"Bu uygulamayı 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14:25'da indirip kullanmaya başladım. Kişisel veriler ve cihazımda ki tüm veriler (T.C.no, herhangi bir görüntü, herhangi bir dosya, ses, video, görüntü, mesajlar, numara vb.) kullanılması, dışarı aktarılması, paylaşılması durumuna razı değilim. Cihazımda ki bu verilerin paylaşılması ve aktarılması durumunda sorumluluk GETCONTACT ve PLAY STORE yetkililerine aittir. Bu durumda gerekli yerlere şikayet edecegim."

İşte Getcontact'ın Google Play Store yorumları:

GETCONTACT UYGULAMASINDAN KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Getcontact uygulamasından şikayetçi olan kullanıcılar, adeta Şikayetvar platformuna akın etmiş durumda. Uygulamanın etiketleme özelliğiyle kişilerin ev ve iş adresleri gibi özel bilgileri ifşa ediliyor, ancak kullanıcılar bu etiketleri değiştiremiyor. Uygulamanın ücretsiz kullanıcıları, etiketleri gizleseler bile tamamen kaldırmak için Premium üyelik almak zorunda bırakılıyor. Bu durum, birçok kullanıcı tarafından ciddi bir sorun olarak dile getiriliyor.

Bir kullanıcı adresinin birisi tarafından kaydedildiğini ve uygulama üzerinden silse dahi hala göründüğünü belirtiyor:



"GetContact'ta birisi adresimi etiketlemiş ve silmeme rağmen kaldırılan etiketlerde görülüyor. Uygulamayı silsem de, üstünden bir ay geçse de gözükmeye devam ediyor. Bu nasıl bir ihlal? Her kafasına esen böyle uygunsuz şeyler yapabilecek mi bu uygulama sayesinde? Derhal silinsin."

Uygulamanın etiketler bölümünde uygunsuz yazılar yazılabiliyor. Vatandaşların numaralarına etiket olarak uygunsuz yazılar yazan kişiler tespit edilemiyor. Kişiler yasal yollara başvurarak bu bilgilere erişebilirler.

GETCONTACT NUMARA NASIL KALDIRILIR?

Getcontact'tan kişisel numaranızı kaldırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Getcontact uygulamasını açın ve "Diğer" menüsüne gidin. "Ayarlar"ı seçin ve ardından "Hesap Ayarları"na tıklayın. "Hesap yönetimi" bölümüne gidin, "Hesabı engelle" seçeneğine tıklayın ve işlemi onaylayın. Bu işlem, hesabınızı devre dışı bırakacak ve verilerinizin uygulamada görünmemesini sağlayacaktır.

Ancak, bu işlem verilerinizi Getcontact'ın veritabanından tamamen silmez. Verilerinizi tamamen kaldırmak için şu adımları izleyebilirsiniz: Bu bağlantıya gidin, giriş yapın, sayfayı aşağı kaydırın ve "Görünürlük Ayarları" bölümüne tıklayın. Kaydırıcıyı "Kapalı" konumuna getirin ve işlemi onaylayın. Bu adımlar, verilerinizi uygulamadan tamamen kaldırmak için gereklidir

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra, Getcontact uygulaması içerisindeki profil görüntülenmeniz kapanacak ancak uygulamanın veri havuzundaki bilgileriniz silinmeyecek. Uygulamanın kişisel verileri güvenli bir şekilde koruduğunun garantisi bulunmuyor.