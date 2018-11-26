Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 16.00 sıralarında Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzaymır hastası olan anne Ayşe Tokgöz (78) ve bipolar bozukluğu hastası olduğu öğrenilen oğlu Ö.T. (54) tarafından bıçaklandı. Olay sonrasında Ö.T. üst kat komşusuna çıkarak annesini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine komşuları da Ö.T. ile birlikte eve girdiklerinde yaşlı kadını kanlar içerisinde buldu. Komşunun ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe Tokgöz’ün çok sayıda bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kanlı elbisesiyle polis aracında bekledi, ‘Hatırlamıyorum’ dedi

Polis ekipleri şüpheli Ö.T.’yi gözaltına alırken, olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Üzerinde kanlı kıyafetleriyle polis otosuna götürülen Ö.T., “Hatırlamıyorum” diye konuştu. Olayın duyulmasının ardından Ayşe Tokgöz’ün diğer çocukları ve komşuları da apartmanın önünde toplandı. Yakınları sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ayşe Tokgöz’ün diğer bir oğlunun da olaydan yaklaşık 2 saat önce eve ekmek getirdiği öğrenildi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.