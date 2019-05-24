Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ile zamanla gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Rüzgarın hızının Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde saatte 75 ila 88 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkları Tunceli'de 29, Iğdır'da 31, Erzincan'da 30, Ağrı'da 21, Erzurum'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 20 derece olacak.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.