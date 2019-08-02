Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Gölbaşı Malatya karayolu üzeri Kapıdere yol ayrımı mevkiinde çıktı. Sigara izmaritinin atılmasıyla başladığı belirtilen yangın ilk olarak otluk alanda başladı. Yangın daha sonra bozuk orman alanına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ile Gölbaşı Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın yandığı ifade edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.