Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da Eminönü Yer Altı çarşısındaki su tahliye çalışmaları dün sona erdi. Bazı dükkân sahipleri kepenk açtı. Çarşıyı yağmur sonrası zaman zaman su bastığını belirten esnaflar, böylesi ile ilk defa karşılaştıklarını dile getirdi. Zararlarının tazmin edilmesini isteyen iş yeri sahipleri, benzer sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yetkililerin tedbir almasını talep etti. Esnaf Mücahit Çalışkan “Burada sekiz dükkân mevcut. Hepsinde de zarar var. Malımızın çoğu çöpe gitti. Dükkân başına tahmini zarar 100 bin lira. Biz canımıza bir şey olmadı diye şükür ediyoruz. Yer altı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan ‘gelin cebimize para koyun’ demiyoruz. Bundan on sene evvel de oldu, üç sene evvel de oldu. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu” diye konuştu. Esnaf, altgeçidin zaman zaman su baskınlarına uğradığını ancak boğazlarına kadar suyla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Zafer Yavuz da “On beş dakikada 3,5 metre yüksekliğinde bir tünel tamamen kapandı. Bizim o gün arkadaşlarımızdan bazılarının kepenkleri bozuldu ve az daha içeride kilitli kalıyorlardı. Bizler yedi-sekiz kişi kepengi tutarak durdurduk. Mallarımızı geçtik, arkadaşlarımıza bir şey olmadı. O günü hatırlamak istemiyorum” dedi. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, esnafla bir araya geldi. Yazıcı, maddi manada zararın giderilmesi ve altyapıyı yenilemek için çalışma başlatacaklarını söyledi.