Olay, gece saatlerinde, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan 67 DA 906 plakalı otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Zonguldak-Ankara yolunun Bakacakkadı mevkisinde otomobili bırakarak, kaçan sürücü K.K., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan K.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi. K.K.'ye; 'drift', 'ters yöne girme', 'dur ihtarına uymama', 'ehliyetsiz ve alkollü araç' kullanma suçlarından toplam 10 bin 503 liralık para cezası uygulandı. Değeri 5 bin lira olan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Otomobili 5 bin lira, aldığı ceza 10 bin lira
20.08.2019 - 15:25 | Son Güncelleme: 20.08.2019 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan otomobil sürücüsüne; 'drift', 'ters yöne girme', 'dur ihtarına uymama', 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma' suçlarından toplam 10 bin 503 liralık ceza uygulandı. Değeri 5 bin lira olan otomobil ise trafikten men edildi.
Etiketler : Zonguldak,
645047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645047.aspx
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