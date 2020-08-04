Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde dün 09.45 sıralarında yaşanılan acı bir kaza herkesi derinden üzdü. İçerisinde Millî Eğitim Bakanlığı personeli ve sivillerin bulunduğu minibüs, İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesine doğru giderken kontrolden çıktı. Freni boşalan araç şarampole yuvarlandı. Olayın duyulmasının ardından 3 bin 200 rakımlı bölgeye helikopter yönlendirildi. Yapılan incelemede iki memur, bir ücretli öğretmen, bir İŞKUR personeli ve iki sivil olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler ile yaralanan sürücü M.N. helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Araçtakilerin piknik yapmaya gittiği öğrenildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanılan kaza sonrası eğitim camiasına ve millete başsağlığı diledi. Bakan Selçuk “Bayram dönüşü direksiyon başına geçen vatandaşlarımıza bir kere daha seslenmek istiyorum: Ne olur sürat yapmayın, uykusuz araç kullanmayın. Gerektiğinde dinlenin, mola verin. Emniyet kemerini takmayı unutmayın. Bayramı hüsrana dönüştürecek kaza haberlerine yenilerini eklemeyin” diye konuştu. Öte yandan ölenlerin isimleri şöyle: Aysun Er, Semra Varol, Çimen Özcük, Evin Yazgan, Savaş Bayram ve Meryem Renda.

BİR AİLEDEN BEŞ KİŞİ

Bu arada Ankara’dan da bir acı haber geldi. İçinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya Ankara kara yolunda emniyet şeridinde park hâlindeki tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü Gürkan Tekoğlu (36), Pelin Tekoğlu (31), Mehmet Ali Eskisarılı (22), Melina Tekoğlu (4) ve Melisa Tekoğlu (6) öldü. İHA