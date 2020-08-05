Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi civarında, yamaç paraşütü ile uçuş yapan Mehmet Hançer ters rüzgara kapıldı. Hançer ters rüzgara kapılması sonucunda boş bir araziye düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hançer’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.