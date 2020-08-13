Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilde boğulan Abdulaziz Bakış (23) ile kardeşleri Sara ve Zeynep Bakış'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Bakış kardeşlerin cenazeleri, İkiağız Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Market dönüşü kazada öldüler

Hayatını kaybeden kardeşlerin en büyüğü ve otomobil sürücüsü olan Abdülaziz Bakış'ın sözleşmeli er olarak TSK'da göreve başlamak üzere yarın kentten ayrılıp Isparta'ya gideceği öğrenildi. Cenazede bulunan yakınları, kardeşlerin marketten döndüğü sırada kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.