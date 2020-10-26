Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da 602 polisin katılımıyla 22 noktada 'huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada ayrıca korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şubesinden ekipler katıldı. Suç ve suçluların önlenmesi ile vatandaşların huzuru için kent genelinde 602 polisin katılımıyla 22 noktada gerçekleştirilen uygulamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, 4 bin 825 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

95 Eğlence Merkezi'nin denetlenerek bir iş yerine işlem yapıldığı uygulamalarda, karantinada olması gereken 12 kişi para cezası uygulandıktan sonra yurda yerleştirilirken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 17 kişi içinde işlem yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca 967 araç kontrol edilirken,77 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 66 bin 174 TL cezai işlem uygulandı. İki araç ise trafikten men edildi.