Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre İzmir’de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edilirken, sarsıntı Bilecik ve bazı ilçelerinde de şiddetli şekilde hissedildi.

Son dakika deprem... İzmir'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika deprem...Ege'de deprem meydana geldi. Birçok ilde paniğe yol açan deprem İstanbul, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünün 6,6 şiddetinde olduğunu duyurdu.