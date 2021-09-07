Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye botları yönlendirdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından batlara alınarak kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir’in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.