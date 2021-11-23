Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen 3 otobüslük tur kafilesinde yer alan otobüslerden biri Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında kazaya karışmış olayda 12'si çocuk 46 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Otobüste yer alan yolcuların İstanbul'a tur için geldikleri ve ardından Kuzey Makedonya'ya döndükleri öğrenildi.

'ÖLÜM OTOBÜSÜ'NE BÖYLE YÜRÜDÜLER

Yolcuların İstanbul'da kaldıkları otelden çıktığı ve otobüslerine bindiği anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu turistler, otel önünde otobüslerini bekliyor.

Bulgaristan'daki feci kaza öncesi 'ölüm otobüsü'ne böyle yürüdüler

Kazanın ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Bulgaristan’a gelerek yaralılarla görüştü. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Kuzey Makedonya Başbakanı, Zaev, “Kazaya neden olan ayrıntıların uzmanlar tarafından tespit edilmesini bekleyeceğiz. Hayatını kaybedenler sadece Üsküp’ten değil farklı şehirlerden. Farklı milletlerden var ama hepsi Kuzey Makedonya vatandaşı. Yolcu listesinde Belçika ve Sırbistan vatandaşlarının da bulunduğunu gördük” dedi.

7 KİŞİ CAMLARI KIRARAK KURTULDU

Zaev, kazadan sağ kurtulan 7 kişinin arka koltuklarda bulunan ve camı kırarak otobüsten kaçmayı başaran yolcular olduğunu söyledi. Kazayı kendisine, Bulgaristan Geçici Başbakanı Stefan Yanev’in saat 03.30 sıralarında haber verdiğini ifade eden Zaev daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in de aradığını belirtti. Zaev ayrıca tedavisi süren kazazedelerin yakınlarının hastaneye gelip yakınlarını görebildiklerini de ifade etti. Kuzey Makedonya Başbakanı, İçişleri Bakanlığından kazanın meydana geldiği otobüsün İstanbul’a sık sık turlar düzenleyen “Besa Trans” şirketi olduğu bilgisini aldığını sözlerine ekledi.

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'ya taziye Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Pernik kenti yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybının yaşanması ile ilgili taziye dileklerini iletti.

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