Türkiye Gazetesi

İstanbul'da tarfik magandaları kadar sürücülerde zorluk çıkarıyor. İstanbul'daki bir sürücü aracında telefonla konuştu ve polis ekipleri durumu görünce sürücüye ceza kesti. Duruma sinirlenen sürücü polisle tartışarak adeta terör estirdi ve polisi 'Seni aldıracağım' diyerek tehdit etti. Sürücüye hem polise mukavemetten hem de araç sürerken telefonla konuşmaktan işlem yapıldı.

'ÇIKAR ÜNİFORMAYI TEKE TEK ÇIKALIM'

Ceza işlemleri yapıldığı esnada polis ile tartışmaya giren Tok, polis memuru ile kavga etmeye başladı. Hamile eşinin yanında boğazına sarınıldığını iddia eden Tok, etrafa tehditler savurmaya başladı. Polis memuruna, “Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım” diyerek ortalığı birbirine kattı.

GÜÇLÜKLE DURDURULDU

Polis memuru ile birbirine giren Tok’u çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi. Özkan Tok’a araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.

Esenyurt'ta korkutan yangın! Geri dönüşüm alanından dumanlar yükseldi İstanbul Esenyurt’ta bulunan geri dönüşüm ve atık toplama alanında korkutan bir yangın çıktı. Yangında yükselen dumanlar sitelerin boynunu aştı.

Esenyurt'ta karda kayan araç yayalara çarptı, yaralananlar var Meteoroloji'nin günler öncesinde uyarısını yaptığı kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da başladı. Bir çok yerde kuvvetli bir şekilde etkisini gösteren kar Esenyurt'ta da insanlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönen yollarda kayan bir araç yayalara çarptı, 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul Esenyurt'ta arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen kamyonete kargo kamyonu çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.