Türkiye Gazetesi

İzmir Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'nde dün akşam Hıdırellez kutlamaları düzenlendi. İlerleyen saatlerde konser verildi. Etkinliğe katılan alkollü iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Cemal Bekle

Konseri seyreden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, eşi ve iki çocuğuyla birlikte bir anda kavganın ortasında kaldı. Bekle, ailesinin oradan uzaklaştırmak isterken bıçaklandı.

Olaya müdahale eden polis ekipler, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Vekilin kardeşi ise özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Bekle, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ataşehir'de kan donduran cinayet! Çocuk parkında eşini bıçaklayarak öldürdü Ataşehir'de gözü dönmüş koca, çocuk parkının ortasında eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybederken cani koca da gözaltına alındı.

Metroda bıçaklı kavgaya karışan Suriyeli ülkesine gönderilecek İstanbul Bağcılar'da metro istasyonunda bıçaklı kavganın failleri yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken diğeri ülkesi Suriye'ye gönderilecek.