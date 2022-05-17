Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi üzerinde bulunan Gürbüz Sokak'ta olay meydana geldi. Aşırı kilo problemi olan H.I., bir süre önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan H.I., yürüyemediği için ambulansla evine getirildi.
VİNÇ YARDIMIYLA EVE TAŞINDI
H.I. evine giremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.
200 kilo ağırlığındaki H.I., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla evine taşındı.
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