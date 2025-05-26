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Apartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Apartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de bir apartmanın çatısına düşen yıldırım nedeni ile park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, yıldırımlar şehrin birçok yerinde görüldü.

ÇATIYA YILDIRIM DÜŞTÜ

Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanın da çatısına yıldırım düşmesi sonucu çatıdan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Apartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü - 2. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Apartmanın altında esnaflık yapan Ayhan Yıldırım isimli vatandaş, "Yıldırımın düştüğü anlara şahit olduk. İçeride oturuyorduk. Aniden bir ses, gürültü oldu. Anında bir baktık, parçalar molozlar yukarıdan aşağıya düştü. O ara biz de dükkanda saklandık. Kaçtık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördüğünüz gibi. Araçlarda zarar var. Dükkanlarımızda bir zarar yok. Elektrikler kesildi. Bazı iş yerlerinin elektrikleri de komple kesildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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