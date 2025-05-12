Kaporasını dahi almıştı! Satışa çıkardığı aracın üstüne hafif ticari araç çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mayıs 2025 00:55 - Güncelleme: 12 Mayıs 2025 01:06 - Güncelleme:

Sahibinin satışa çıkarıp kaporasını dahi aldığı aracın üstüne hafif ticari araç çıktı. Sıradışı kazada yaralanan ise olmadı.

Hatay’da sıra dışı bir kaza yaşandı. Park halinde bulunan otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Sürücünün aracını satmak üzere olduğu öğrenildi. İlgili Haber Kırıkkale'de feci kaza! Otomobil hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE ÇIKTI Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka 31 NEE 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. ARACINI SATMAK İÇİN KAPORA DAHİ ALMIŞTI Kazada araçlarda hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. Tofaş sürücüsü aracını satmak için kapora aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi. Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak