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Kaporasını dahi almıştı! Satışa çıkardığı aracın üstüne hafif ticari araç çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sahibinin satışa çıkarıp kaporasını dahi aldığı aracın üstüne hafif ticari araç çıktı. Sıradışı kazada yaralanan ise olmadı.

Hatay’da sıra dışı bir kaza yaşandı. Park halinde bulunan otomobilin üzerine hafif ticari araç çıktı. Sürücünün aracını satmak üzere olduğu öğrenildi.

HAFİF TİCARİ ARAÇ, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka 31 NEE 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı.

Kaporasını dahi almıştı! Satışa çıkardığı aracın üstüne hafif ticari araç çıktı - 1. Resim

ARACINI SATMAK İÇİN KAPORA DAHİ ALMIŞTI

Kazada araçlarda hasar oluşurken yaralanma yaşanmadı. Tofaş sürücüsü aracını satmak için kapora aldığını ifade ederek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Kaporasını dahi almıştı! Satışa çıkardığı aracın üstüne hafif ticari araç çıktı - 2. Resim

Tofaş'ın üzerine çıkan araç, vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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