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Kocaeli'de fuhuş suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de fuhuş suçundan aranan hükümlü yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçundan hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etme veya yer temin etmek" suçundan 31 yıl hapis cezası ile aranan G.M. (45) isimli şahsın Gölcük ilçesinde olduğu belirlendi.

Ekipler, 15 Temmuz'da düzenledikleri operasyonla hükümlü G.M'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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