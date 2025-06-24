Yürekleri ağza getiren olay! Seyir halindeki otomobilin önüne atladı

Bolu’da seyir halindeki arabanın önüne atlayan 7 yaşındaki çocuk takla atarak yere düştü. Küçük çocuk feci kazada yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, Sağlık Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Efe Y. (7) isimli çocuk yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyreden sürücü ismi öğrenilemeyen bir otomobil, küçük çocuğa çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle Ömer Efe Y., yolda savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücüyü gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, koşarak yola çıkan Ömer Efe Y.’ye çarptığı, çarpmanın etkisiyle küçük çocuğun takla atarak yola savrulduğu görüldü.