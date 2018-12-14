Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile haftalardır şiddetli eylemelerine devam eden Sarı Yelekliler’in yarın da sokaklara çıkacağı kaydedildi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner hafta başında Strazburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen silahlı saldırının ardından eylemcilere sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulunsa da Sarı Yelekliler’in yarın 5’inci kez protesto gösterisi düzenleyeceği öğrenildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına karar verdi. Geçen hafta Cumartesi günü olduğu gibi, ülke genelinde güvenlik güçlerinin harekete geçirileceği belirtildi.

Sarı Yelekliler’in, hükümetin çağrılarını yok sayarak eylem yapacaklarını duyurmaları üzerine hükümette endişeler arttı. İçişleri Bakanı Castaner, bu sabah bir radyo programında yaptığı açıklamada Sarı Yeleklileri “sorumluluğa” davet ederek, eylem yapılmamasını istedi. Hafta içinde Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux de buna benzer bir çağrıda bulunmuştu.

“Hükümet Strasbourg saldırısını kullanıyor”

Hükümet tarafından yapılan bu çağrılar ise hem aşırı sağda hem de sol cephede sert tepkiye yol açtı. Fransa Boyun Eğmeyen Hareketi’nin lideri Jean-Luc Melenchon, hükümetin Strasbourg saldırısını kullanarak ‘Sarı Yelekliler üzerinde duygu sömürüsü oluşturma’ yoluna gittiğini söyledi.

Geçen hafta sonu, 8 bini Paris’te olmak üzere 89 bin güvenlik birimi ile çok sayıda zırhlı araç görevlendirilmişti. Öte yandan bugün de bazı sendika üyeleri ve öğrenci grupları Macron karşıtı protestolar için sokağa inmişti. Öğrencilerin ‘Macron istifa’ sloganlarına, işçiler ve emekliler de destek vermişti.

Macron'dan "sükunet" ve "düzen" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "sarı yeleklilerin" yeni gösterisi öncesi "sükunet" ve "düzen" çağrısı yaptı.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi. Haftalardır devam eden ve polisle göstericilerin çatıştığı gösterilere ilişkin konuşan Macron, "Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini sanmıyorum." dedi.

Göstericilerin taleplerini duyduğunu belirten ve attığı adımları savunan Macron, "Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Yeniden normal olarak işlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Macron, istifa çağrılarını ise reddetti.

Brexit anlaşmasında değişiklik yapılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Macron, "Bir anlaşma var, mümkün olan tek ve en iyi anlaşma, yeniden müzakere edemeyiz. Ama açıklığa kavuşturabilir ve güvence verebiliriz." değerlendirmesini yaptı.