Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce Sarı Yeleklinin "Medyaya Yürüyüş" gösterisine katıldığı öğrenildi. Paris'te büyük basın kuruluşlarının binalarına yürüyen Sarı Yelekliler Kasım ayından bu yana devam eden Sarı Yelek eylemlerinin tarafsızca yayınlanmasını talep ediyor. Ayrı ayrı kafileler halinde gelip birleşen eylemciler basın kuruluşlarının önünde “Yalancılar” sloganı attı.

Öğleden sonra yerel saat ile 1'de kanallara ve diğer basın kuruluşlarına yürüyen eylemcilerinin sayısının arttığı bildirildi.