Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olaya müdahaleye giden iki polis de otomobil kazasında yaralandı. Güvenlik güçleri birden fazla saldırgan olabileceği uyarısında bulunurken, saatler süren operasyon süresince bölge halkından binalardan uzak durmalarını istedi. Bu arada saldırgan, polisin operasyonu devam ederken Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.ABD'de son 2 hafta içinde 3 silahlı saldırıda onlarca kişi ölmüş ve 5 günlük yas ilan edilmişti.
ABD'de bir silahlı saldırı daha
15.08.2019 - 05:14 | Son Güncelleme: 15.08.2019 - 05:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Philadelphia kentinde narkotik polisine ateş açıldı. Temple Üniversitesi yakınlarında bir binada çıkan çatışmada 6 polis memuru vuruldu.
Etiketler : abd,saldırı,haberler,son dakika,
643811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643811.aspx
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