Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya hâlâ yeni tip koronavirüse karşı amansız bir mücadele verirken birçok ülke bu hastalığı yok edecek aşının peşinde. Şu an 26 aşı adayı bulunurken Rusya bu konuda rakiplerinin bir adım önüne geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Covid-19 aşısını bulduklarını söyledi. Başkan Putin, aşının adını ise “Sputnik-V” olarak duyurdu. Dün konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko da aşının iki hafta içinde tamamlanacağını bildirdi. Sputnik-V’nin ilk olarak doktorlarda uygulanacağını aktaran Murashko, ardından kendi vatandaşlarına, daha sonra da diğer ülkelere destek sağlanacağını ifade etti. Rus Bakan "aşının güvenli olmadığı" yönündeki eleştirilerin gerçeğe dayanmadığını savundu.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg, aralık-ocak aylarında 5 milyon doz aşının üretilmesini planladıklarını dile getirdi.

ABD’DEN 100 MİLYON DOZ

Rusya’dan gelen bu haberler sonrası en büyük rakibi ABD de çalışmalarını hızlandırdı. ABD Başkanı Donald Trump “ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma imzalandı. 100 milyon dozluk Covid-19 aşı adayının üretimi ve teslimi için anlaşmaya vardık” dedi. ABD hükûmetinin "mRNA-1273" adlı aşı adayı için 1,5 milyar dolar harcayacağı aktarıldı.

Ruslara güvenmiyoruz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, 20’den fazla ülkeden bir milyar doz aşı siparişi alındığını söyledi. Bu ülkeler arasında İran, Brezilya ve Filipinler yer aldı. Ancak aşı için çalışmalar yürüten Almanya, Sputnik-V için temkinli olduklarını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn “Milyarlarca insanı çok erken aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir. Rusya'da neler olup bittiğinden çok şüpheliyim. Temel problem Rusların bize pek bir şey söylememesi. Bu yeterince test edilmedi" diyerek kaygılarını aktardı.

Bu arada İngiltere'deki Imperial College London Üniversitesi, geliştirdiği Covid-19 aşısını aralık ayında test edeceklerini duyurdu. Yeni klinik denemeler, İngiltere'den sonra Uganda'da yapılacak.