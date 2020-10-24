Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Hava Yolları (Saudia) uluslararası uçuşlarını Kasım’da başlayacağını açıkladı. Ülkede pandemi nedeniyle bir süre askıya alan uluslararası uçuşların 32 şehirde yeniden başlatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Hollanda'nın Amsterdam, Almanya'nın Frankfurt, İngiltere’nin Londra, İspanya’nın Madrid, Fransa’nın Paris, Türkiye’nin İstanbul ve ABD'nin Washington kentleriyle karşılıklı seferler başlatılacak. Afrika’da ise 6 kent, Asya'da 13 kent, Orta Doğu'da 6 kentten uçuşlar yapılabilecek.

Öte yandan, Suudi Arabistan Hava Yolları, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Mart ayında askıya alınan uluslararası uçuşları belirli ve özel durumlarda Suudi Arabistanlılar için 15 Eylül'de başlatmıştı.