Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 710 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 513 bin 877'ye çıktı.

Ülkede, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 229 artışla 26 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı da 7704 artışla 1 milyon 138 bin 522'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı 2 gün art arda yüzde 1,1 olurken, yeni vakaların yüzde 26,7'sinde hastalık belirtileri görülmedi.

Toplam test sayısı 57 milyon 300 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Covid-19 vakası sayısı 4455 artarak 395 bin 816, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 68 artışla 6380'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 550 bin Covid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 57 milyon 300 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, 23 Ekim'de 17 bin 340 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.