Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 903 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 52 bin 990’a çıktı.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 408 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 148 bin 77 oldu.
Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 4 bin 619 olduğu, bunlardan 2 bin 630'unun entübe edildiği bildirildi.
Ülkede şu ana kadar 1 milyon 783 bin 118 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığı, bunların 228 bin 763'ünün ikinci doz aşısı yapılanlar olduğu kaydedildi.