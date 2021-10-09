Türkiye Gazetesi

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 362 kişinin koronavirüse yakalanmasıyla 23 Aralık 2020'den bu yana "günlük en yüksek vaka" tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 746 bin 718'e çıktı.

690 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 21 bin 49 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.

CAN KAYBI 6 EKİM'DEN BERİ 900'ÜN ÜZERİNDE

Rusya'da, son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken toplam ölü sayısı 215 bin 453'e çıktı.

Hafta başında günlük can kaybı sayısı 900'ün altında olan ülkede, 6 Ekim'de 900'ün üzerine yükseldi.

Rusya'da günlük ölüm vakası 7 Ekim'de 924, dün ise 936 olarak açıklandı.

MOSKOVA'DA MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 1 artarak 1 milyon 674 bin 65'e, virüsten ölenlerin sayısı da 70 artışla 29 bin 595'e yükseldi.

COVID-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

BÖLGELERDE SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ALINIYOR

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. COVID-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod (QR kod) sistemi devreye girmeye başladı.

İlk COVID-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek COVID-19 günlük vaka sayısı" görülmüştü.

COVID-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, şimdiye kadar 42 milyondan fazla kişinin aşılandığı açıklanmıştı.

Rusya'da 'günlük en yüksek can kaybı' kaydedildi Rusya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 936 ile 'günlük en yüksek' can kaybı sayısı kayıtlara geçti, ölü sayısı ise 214 bini aştı.

Rusya Türk İHA’ları karşısında çaresiz kaldı Ukrayna’nın satın aldığı Türk İHA’ları Rusya’nın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Rus medyası “Türkiye’nin muharebe sahasında gösterdiği başarı inkâr edilemez” diye yazdı.

ABD karşı çıktı, Rusya vanayı açamadı! Gaz savaşı donduracak Dünya gaz piyasasındaki stratejik çekişmeler fiyatlarda da spekülatif artışları tetikliyor. Avrupa’da gaz fiyatları yine rekorlar kırdı. Sadece dün yüzde 40 seviyesinde gerçekleşen artışın ardından, bin metreküp başına fiyat 1.900 doların üzerine yükseldi. Bu rakam geçen ay 1.000 doların altında seyrediyordu.