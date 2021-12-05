Myanmar'da askeri araç darma karşıtı gösteri yapanların arasına daldı. Myanmar’ın Yangon kentinde orduya ait bir araç darbe karşıtı göstericilerin arasına daldı. Yerel basın tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 5 protestocunun hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.
Askeri darbeye karşı kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) tarafından yapılan açıklamada, "Silahsız barışçıl protestocuları vahşice, insanlık dışı bir şekilde öldüren terörist orduya güçlü bir karşılık vereceğiz" denildi.
Yerel basına açıklama yapan bir protestocu, bir aracın kendisine çarptığını ve düştüğünü belirterek, “Bir asker tüfeğiyle beni darp etti. Kendimi korumak için onu ittim. Kaçarken bana ateş etti. Neyse ki kaçmayı başardım” dedi.
YENİ YÖNETİMDEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Darbeyle başa gelen askeri yönetim tarafından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı.
Cunta yönetimi, uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, gösterilerde bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Arjantin, Arakanlılara yapılanlar sebebiyle Myanmar ordusunu yargılayacak İngiltere merkezli Arakan sivil toplum kuruluşu, Arjantin yargısının, "tarihi bir adım" atarak Myanmar ordusunu Arakanlılara karşı işlediği suçlarla ilgili yargılama kararı aldığını duyurdu.
Myanmar’da ordunun binaları ateşe verdiği iddia edildi Myanmar ordusunun 160’tan fazla binayı ateşe verdiği öne sürüldü. Yerel basında yer alan haberlere göre ordu kasaba ve kilise'de dahil 160'tan fazla binayı ateşe verildiği öne sürüldü. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.